«Flotte intrépide et inébranlable»: Poutine s’adresse aux marins russes

Vladimir Poutine a félicité ce dimanche les marins à l'occasion du Jour de la Marine russe, en rendant hommage à cette Flotte «intrépide et inébranlable».

«La Flotte russe résout avec succès les missions de défense du pays, apporte une contribution significative à la lutte contre le terrorisme international, joue un rôle important visant à garantir la parité stratégique», a déclaré Vladimir Poutine.

Le Président a rappelé que les intérêts de la Russie dans les océans mondiaux étaient quotidiennement assurés par des dizaines de navires et sous-marins.

«Nous sommes à juste titre fiers de notre Marine, de nos forces navales, de leur plus haut niveau d'entraînement au combat, de leurs capacités stratégiques, tactiques et opérationnelles, de la force et de la beauté de notre Flotte», a indiqué Vladimir Poutine.

Selon lui, l'honneur et le courage, la fidélité au devoir, le serment, étaient et restent la base des «brillantes victoires» des fusiliers marins. Depuis plus de trois siècles, la Marine russe assure le statut de la Russie en tant que puissance maritime, capable de défendre résolument ses intérêts nationaux.

Ce dimanche la Russie célèbre le Jour de la Marine. Les solennités se déroulent dans tout le pays, du Kamtchatka à Kaliningrad. Néanmoins, le principal défilé maritime a eu lieu à Saint-Pétersbourg, sous l'œil avisé de Vladimir Poutine.