Un B-1B Lancer monte en spirale avec ses brûleurs allumés (vidéo)

Un bombardier B-1B Lancer a réalisé une impressionnante performance dans le cadre du show aérien EAA AirVenture 2018 à Oshkosh, dans l'État du Wisconsin.

Après un décollage bruyant comme d'habitude, l'appareil de l'US Air Force avec les brûleurs allumés a effectué une spectaculaire montée en spirale dans le ciel:

Le Rockwell B-1 Lancer est un bombardier stratégique à long rayon d'action et à géométrie variable développé par les États-Unis dans les années 1970. Selon de nombreux observateurs, il s'agit d'un des avions de combat les plus rapides et les plus confortables à très basse altitude.

Outre une signature radar réduite, le B-1B se caractérise également par une signature thermique des plus basses. Ses trois soutes permettent, en théorie, une charge de 24 bombes nucléaires ou de 24 missiles de croisière ou encore de 56 tonnes d'armements conventionnels.