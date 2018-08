Israël préfère les vieux F-15 aux nouveaux F-35

Les forces aériennes israéliennes préfèrent les vieux F-15 Eagle aux nouveaux F-35 Joint Strike Fighter. Et pour cause: la lutte contre l'ennemi potentiel d'Israël, l'Iran, nécessite des avions à long rayon d'action pouvant embarquer plus de carburant et d'armes, constate le mensuel américain Popular Mechanics.

L'Etat hébreu semble donner la préférence aux vieux F-15 Eagle plutôt qu'aux nouveaux F-35 Joint Strike Fighter. La raison en est toute simple: en cas d'éventuel conflit avec l'ennemi potentiel, l'Iran, le pays aura besoin d'avions à long rayon d'action pouvant embarquer plus de carburant et d'armements.

Selon le mensuel américain Popular Mechanics, Israël classe ses forces aériennes en deux catégories: les avions capables de porter des frappes contre les cibles à la frontière avec le Liban et la Syrie et les appareils qui peuvent atteindre des cibles éloignées, mais importantes, telles que des installations nucléaires iraniennes. Tel-Aviv dispose de F-35 pour le premier type de missions et de F-15 pour le second. Bien que plus moderne et plus furtif, le F-35 manque en effet de rayon d'action pour détruire des cibles en Iran

Pour ce qui est des F-15, ils sont au service d'Israël depuis plus de 40 ans. Le pays a été l'un des premiers à avoir reçu et testé l'avion. Le F-15 fournit une combinaison impressionnante de puissance et de portée qui permet à l'Etat hébreu d'atteindre des cibles inaccessibles à la plupart des appareils de combat. En outre, son exploitation est plus simple et sa maintenance, moins chère.

Bien que doté de moyens de communication, d'avionique et de capteurs plus performants, le principal défaut du F-35 est une capacité d'emport peu importante de bombes. Et si les ingénieurs israéliens peuvent moderniser le F-15, leurs capacités pour le F-35 restent très limitées.

Par conséquent, Israël semble préférer suspendre l'achat de F-35, se limitant à seulement 50 appareils, et commander les 25 restants seulement après avoir acquis entre 20 et 25 F-15 2040C modernisés. Ces appareils sont dotés d'un radar performant, d'un capteur infrarouge à longue portée et de la capacité à embarquer jusqu'à 16 missiles air-air AMRAAM de moyenne portée. La version israélienne devrait être dotée également d'un module de liaison pour le partage de données avec d'autres aéronefs.