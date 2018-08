Un journal US nomme deux missiles russes qui feront trembler l’US Air Force

Les missiles air-air russes de nouvelle génération RVV-BD et Novator KS-172 présentent une menace pour les opérations de l’US Air Force, d’après le magazine The National Interest.

La Russie développe deux missiles air-air de nouvelle génération qui peuvent porter préjudice aux éléments clés des opérations aériennes de l’armée américaine: les avions de reconnaissance AWACS, les ravitailleurs, les avions de reconnaissance, de surveillance et de guerre électronique, écrit le magazine américain The National Interest.

© AP Photo / Russian Defense Ministry Des missiles russes privent les USA du monopole sur les armes guidées à longue portée

«Ces missiles à longue portée, s’ils équipent de bons avions, peuvent priver les États-Unis de la possibilité de mener des opérations aériennes en Europe et dans la région Asie-Pacifique», note l’auteur de l’article, Dave Majumdar.

Il s’agit des missiles RVV-BD (R-37M) et Novator KS-172 (K-100). Le premier est une arme puissante créée sur la base du R-37 de conception soviétique et russe et ayant une portée de 200 milles nautiques. Le second est encore plus redoutable avec une portée de 250 milles nautiques, d’après le magazine.

Si la Russie équipe ses chasseurs polyvalents Sukhoi Su-57 (T-50, PAK-FA) des missiles en question, elle pourra frapper les avions AWACS et JSTARS ou les avions ravitailleurs Boeing KC-135 Stratotanker et KC-46.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich Images impressionnantes de tirs de missiles air-air lors des exercices Ladoga 2018

Les concepteurs des missiles R-37 et RVV-BD partaient de l’idée qu’un chasseur doté d’armes puissances suffit pour attaquer les avions de l’Otan, note le rédacteur en chef du magazine russe Moscow Defense Brief, Mikhaïl Barabanov

Pendant un combat, l’avion s’approche de sa cible à grande vitesse et tire plusieurs R-37M (RVV-BD). Il surveille sa cible au moyen du radar Zaslon-M: les coordonnées et d’autres données sont transmises au missile jusqu’à la mise en marche de son propre radar. Le chasseur peut également disposer de systèmes qui déjouent les attaques des avions américaine de guerre électronique.

La Russie peut en outre utiliser des missiles plus modernes, comme le KS-172. Ils ont une plus grande portée: 460 km contre 370 km pour le RVV-BD. Dans le même temps, il n’est pas certain que les travaux de conception de ces missiles soient menés à leur terme, d’après The National Interest.