De quelle fabrication seront les drones qui survoleront les Balkans? (photos)

La Serbie est en train de négocier l’achat de drones de combat à des entreprises d’Israël et d’autres pays. Bien qu’après presque 40 ans de stagnation, Belgrade se soit mis à investir dans son matériel militaire, il n’a jamais été question d’en importer. Qu’en est-il de sa production nationale ? Sputnik en a parlé avec des analystes serbes.

Mis au point par l'Institut technico-militaire de Belgrade, le drone tactique Pegaz 011 et celui de reconnaissance Vrabac sont exclusivement destinés à la reconnaissance et à l'observation et ne portent aucun armement. Quoi qu'il en soit, la Serbie a aussi besoin de drones militaires, capables d'accomplir de réelles missions de combat, a déclaré à Sputnik l'analyste militaire serbe Aleksandar Radic.

© AP Photo / /Al-Alam TV De quelle fabrication seront les drones qui survoleront les Balkans?

«L'utilisation des drones est aujourd'hui une tendance mondiale dominante à suivre. […] Il va sans dire que nous devons perfectionner nos propres drones pour qu'ils deviennent au moins comparables aux appareils dont disposent d'autres pays de notre région», a estimé l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que la décision d'en importer était la bonne et répondait à un besoin de la Serbie en drones de combat.

«Nous constatons que les drones sont de plus en plus souvent utilisés. […] Ces derniers temps, on en utilise notamment dans des opérations de liquidation ciblée de chefs de file terroristes. Ainsi, les Américains frappent leurs cibles à grande distance à l'aide de drones avec des dommages collatéraux minimaux. Cela réduit également les risques politiques parce que, même si le drone est abattu, l'opinion réagit différemment du fait qu'il ne s'agit que d'une perte matérielle, personne n'étant à bord», a expliqué M.Radic.

Et de rappeler que les fabricants israéliens tenaient le haut du pavé sur le marché mondial des drones.

Un autre interlocuteur de Sputnik, le major général serbe à la retraite Mitar Kovac, président du Forum eurasiatique pour la sécurité, a estimé pour sa part que la Serbie ne devrait pas se hâter d'acheter des drones de combat à l'étranger.

«Je ne pense pas que la Serbie investisse finalement dans l'achat de toute une gamme étrangère et ce, d'autant plus que notre pays ne se trouve qu'à un pas de la mise au point de son propre drone de qualité, capable de porter un armement. Seulement, il faut pour cela faire des investissements supplémentaires», a résumé le général.