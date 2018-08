Un avion israélien ouvre le feu dans la bande de Gaza en riposte aux ballons incendiaires

Un avion de Tsahal a attaqué samedi dans la bande de Gaza un groupe de Palestiniens qui lançaient des ballons incendiaires vers le territoire de l'État hébreu, informe le service presse de l'Armée de défense d'Israël.

«Il y a quelques instants, un groupe terroriste a lancé des ballons incendiaires sur Israël depuis le nord de la bande de Gaza. En réponse, un avion de Tsahal a tiré sur le groupe», peut-on lire dans le communiqué publié sur le compte Twitter de Tsahal.