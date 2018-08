Un pilote russe évoque les capacités «spatiales» du MiG-31

Le chasseur-intercepteur russe MiG-31 possède des qualités inégalées et offre aux pilotes de véritables capacités «spatiales», a déclaré à Sputnik le chef du centre aérien de Lipetsk, le lieutenant-général Yuri Sushkov.

© Sputnik . Pavel Lissitsine Dix avions supersoniques MiG-31 armés de missiles Kinjal sont déjà fonctionnels

«Le MiG-31 est un chasseur que ses caractéristiques rendent incomparable. Notre unité est engagée dans l'étude de ses capacités. Les vols prévoient des entrées dans la stratosphère, ce qui nécessite un équipement supplémentaire», a-t-il déclaré.

Selon lui, les pilotes pendant leurs vols sur le MiG-31, tout comme les astronautes, voient la courbure de la terre.

M.Sushkov note qu'au centre aérien de Lipetsk les jeunes pilotes complètent leur formation pour être capables de maîtriser cet appareil qui est considéré comme «un avion pour pilotes expérimentés».

Conçu dans les années 1970, le chasseur russe MiG-31 est l'avion de combat le plus rapide et capable de voler à la plus grande altitude au monde. Sa vitesse maximale est de 3.000 km/h et son plafond dynamique est de 30.000 mètres.