Pékin réagit aux «conjectures» US sur les développements militaires chinois

Pékin a fait part de son indignation concernant la publication du rapport américain sur les développements militaires et sécuritaires impliquant la République populaire de Chine.

«Le rapport susmentionné ne prend pas en compte des faits réels et contient des commentaires absurdes sur les développements militaires chinois ainsi que des déclarations irresponsables concernant la souveraineté et l'intégrité territoriale chinoises. La partie chinoise proteste vigoureusement», lit-on dans le communiqué du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Lu Kang.

© REUTERS / Hyungwon Kang L’entraînement intensif des pilotes chinois met en alerte le Pentagone

La diplomatie chinoise a souligné que Pékin suivait une voie pacifique de développement et que sa politique militaire était de «nature purement défensive».

«La construction défensive visant la protection de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale est un droit de chaque État souverain», a ajouté le ministère.

Pékin a également appelé Washington à renoncer aux vieilles idées de la guerre froide et au concept obsolète du jeu à somme nulle et l'a exhorté à évaluer les développements militaires chinois de manière objective et rationnelle afin de promouvoir les relations bilatérales.

Auparavant, la Défense chinoise avait également qualifié ce rapport d'absurde en soulignant qu'il n'était basé que sur des «conjectures».

Le Pentagone a publié vendredi l'«Annual Report on Military and Security Developments Involving the People's Republic of China» (Rapport annuel sur les développements militaires et sécuritaires impliquant la République populaire de Chine). Dans le rapport de cette année, la Défense américaine affirme que la Chine développe activement son dispositif de bombardiers stratégiques et entraîne «probablement» des pilotes à accomplir des missions visant les États-Unis.