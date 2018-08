Ravitaillement au-dessus de l’Arctique: les images spectaculaires d’un Tu-160 (vidéo)

Les images, diffusées jeudi sur la chaîne officielle du ministère russe de la Défense, Zvezda TV, montrent un bombardier stratégique Tu-160 effectuant un ravitaillement aérien alors qu'il vole derrière l'avion-ravitailleur Il-78.

La manœuvre est considérée comme extrêmement difficile même pour les pilotes expérimentés, étant donné que les deux avions doivent ajuster leur vitesse et leur altitude, et voler très près. Selon le ministère de la Défense, deux Tu-160 ont exécuté un ravitaillement en vol lors de ces exercices.

Les avions ont parcouru environ 8.000 km, décollant d'une base aérienne située dans le sud-ouest de la Russie pour se rendre jusqu'à la ville d'Anadyr, en Extrême-Orient russe, où ils ont effectué leur premier atterrissage dans l'Arctique. L'aérodrome local a été récemment restructuré pour accueillir de gros avions de combat.

© Photo. Russian Defense Ministry La Défense russe précise où sont passés les Tu-160 pour atteindre la Tchoukotka

Le ministère de la Défense a indiqué que les manœuvres des bombardiers consistaient à simuler des frappes aériennes et à survoler l'océan Arctique. Au total, 10 gros avions ont participé à ces manœuvres.

Le Tu-160 est le plus gros et le plus puissant avion militaire supersonique à géométrie variable au monde. Conçu dans les années 1970-1980, il est en service dans l'armée russe depuis 1987. Le Président Vladimir Poutine a décidé en mai 2015 de relancer la production des Tu-160, à la demande du ministère de la Défense.

Possédant au total 16 appareils de ce type, les Forces aérospatiales russes ont utilisé le Tu-160 lors de l'opération aérienne contre les terroristes de Daech* en Syrie. Les bombardiers y ont pour la première fois largué des bombes guidées KAB-500 et tiré des missiles à guidage laser Kh-29L ainsi que des missiles balistiques de précision Kh-101.

D'une masse au décollage atteignant 275 tonnes, le Tupolev Tu-160 a une vitesse maximale de plus de 2.000 km/h et peut emporter jusqu'à 40 tonnes d'armements: bombes non guidées ou guidées de différents calibres (y compris nucléaires), missiles de croisière stratégiques Kh-55 ou missiles aérobalistiques Kh-15. Son autonomie de vol varie entre 10.000 et 16.000 km en fonction des charges de combat.

*Organisation terroriste interdite en Russie