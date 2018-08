Le «Mig-29 est le meilleur avion du monde»: un pilote serbe se confie à Sputnik

Le pilote-instructeur serbe Borisa Mandic s’est confié à Sputnik sur son expérience à bord de l’un des deux MiG-29 russes qui ont été récemment modernisés et transmis à la Serbie.

L'avion russe MiG-29 est l'appareil le plus fiable et sûr au monde, a affirmé dans un entretien accordé à Sputnik le pilote serbe Borisa Mandic.

«Tout spécialiste confirmera que le MiG-29 est le meilleur, le plus résistant, fiable et sûr avion au monde. Il a deux moteurs puissants, la crédibilité de ses caractéristiques de vol ne fait pas de doute et le pilote peut se sentir à l'aise dans cet avion.»

Selon Borisa Mandic, piloter un MiG-29 est un «grand honneur et une grande responsabilité».

«Mais c'est aussi un énorme plaisir et une incroyable adrénaline. L'avion permet d'effectuer toutes les manœuvres et surmonter toutes les restrictions», a ajouté le pilote.

L'interlocuteur de Sputnik a en outre parlé de ses entraînements indispensables pour monter à bord de l'appareil.

«Pour maîtriser le MiG-29, le pilote doit répondre à des critères médicaux stricts et réussir une série d'épreuves. Cela est nécessaire à cause des surcharges d'importance que le pilote subit dans cet appareil», a-t-il expliqué.

Selon Borisa Mandic, le MiG-29 est un «saut qualitatif, une machine sérieuse et exigeante qui fait d'un pilote un pilote dans tous les sens du terme. Cet avion nécessite une formation psychophysique et théorique spéciale, des entraînements au sol difficiles et de nombreuses heures de vol».

Récemment, deux des six MiG-29 livrés par Moscou en octobre 2017 ont été modernisés et transmis à la Serbie lors d'une cérémonie officielle à l'aéroport de Batajnica, près de Belgrade.