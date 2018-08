Les caractéristiques du missile sol-air russe destiné aux S-400 dévoilées

Lors du forum militaro-technique international Armée-2018, les constructeurs du groupe Almaz-Anteï ont dévoilé les caractéristiques du missile sol-air de grande portée 40N6 destiné à doter les systèmes de missiles russes S-400 et S-500.

© Sputnik . Natalia Seliverstova Un général russe dévoile les capacités du système S-500

Ce missile est capable de frapper des cibles volant à une altitude maximale de 30 km ainsi que celles qui volent en rase-mottes en se déplaçant à une altitude de dix mètres. Le missile pesant au départ 1893 kg vole à une vitesse moyenne de 1190 m/s. Il est capable de détruire des cibles aérodynamiques à une distance de 380 km, alors que les missiles balistiques de moyenne portée sont détruits à une distance de 15 km. La portée minimale du missile est de 5 km et le temps de sa préparation au tir n'est que de 15 secondes.

Le missile est capable de détruire des missiles balistiques tactiques se déplaçant à une vitesse de 4.800 m/s ainsi que des missiles de croisière hypersoniques.

Le système de missiles sol-air de grande et moyenne portée S-400 est destiné à frapper les moyens d'attaque aérienne et spatiale modernes et futurs. Il sera à terme remplacé par le système S-500.

Les tests d'État du missile 40N6 se sont terminés avec succès en juillet 2018.