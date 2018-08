Vostok-2018: les plus grands exercices depuis l'époque de Brejnev annoncés

Près de 300.000 militaires, 36.000 blindés, plus de 1.000 avions, hélicoptères et drones participeront aux exercices Vostok-2018, qui seront les plus grandes manœuvres en Russie depuis les exercices Zapad-81, a annoncé aux journalistes le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

© Sputnik . Maria Tchapligina Pékin évoque les enjeux des exercices militaires conjoints Orient 2018 avec la Russie

Selon lui, la Russie n'a pas tenu d'exercices d'une telle envergure depuis 1981.

«Les manœuvres rappellent dans une certaine mesure les exercices Zapad-81, mais elles ont encore une plus grande envergure. Les exercices impliqueront plus de 1.000 appareils aériens, près de 300.000 militaires qui s'entraîneront sur tous les polygones des districts militaires du Centre et de l'Est. Les Flottes russes du Pacifique et du Nord y participeront également, sans compter les Troupes aéroportées, naturellement», a indiqué le ministre.

«Imaginez 36.000 blindés en mouvement simultané, s'agissant de chars, de véhicules blindés de transport de troupes, de véhicules de combat d'infanterie qui se déplacent dans les conditions rappelant au maximum le combat », a détaillé Sergueï Choïgou.

Les exercices Vostok-2018 se tiendront du 11 au 15 septembre 2018. Ces manœuvres ont obtenu un statut international puisqu'elles impliqueront à une étape donnée des unités en provenance de Chine et de Mongolie.