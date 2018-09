L'Inde teste avec succès des obus de chars conçus en Russie

Le premier lot d'obus de char de 125 mm Mango fabriqués en Inde sous licence russe a passé avec succès les essais, a annoncé à Sputnik le service de presse du groupe russe Techmash qui développe ces projectiles.

«Les premiers obus produits en Inde ont passé les essais de contrôle avec des résultats satisfaisants. Le fabricant indien fournit déjà les Mango sous sa marque», a fait savoir le groupe.