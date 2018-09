Des Su-30SM russes se ravitaillent en vol au-dessus de la Méditerranée (vidéo)

Plusieurs chasseurs Sukhoi Su-30SM ont été ravitaillés en vol par un Iliouchine Il-78 lors des manœuvres d’envergure lancées début septembre par la Marine et les Forces aérospatiales russes en Méditerranée, comme le montre une vidéo publiée sur internet.

Pendant cet exercice, les Su-30SM volant entre 2.000 m et 8.000 m d’altitude se sont approchés de l’Iliouchine Il-78 à une vitesse d’environ 500-550 km/h tout en gardant une distance de 20 m entre eux.

© Photo. Ministry of defence of the Russian Federation Un général syrien révèle le véritable objectif des exercices russes en Méditerranée

Le ravitaillement en vol est un élément obligatoire de la formation des pilotes qui est considéré comme l’une des manœuvres les plus complexes.

Les Forces aérospatiales et la Marine russes mènent des exercices du 1er au 8 septembre en Méditerranée. Les manœuvres engagent 26 navires des flottes du Nord, de la mer Noire, de la Baltique et de la flottille de la mer Caspienne. Trente-quatre aéronefs, dont des avions stratégiques lance-missiles Tupolev Tu-160, des avions de lutte anti-sous-marine Tu-142 et Il-38, des chasseurs Su-33 et des avions Su-30SM de l’aviation embarquée, participent à la partie aérienne des exercices.