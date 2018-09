Manœuvres sino-russes Vostok-2018: Washington détaille ce qu’il envisage de faire

À l'approche des manœuvres sino-russes Vostok-2018, Dan Coats a déclaré que Washington comptait les suivre de très près, relatent les médias américains.

«Nous envisageons de suivre de près la participation de la Chine aux plus grandes manœuvres russes de cette année, appelées Vostok-2018 et qui débutent la semaine prochaine. Il s'agit des plus grandes manœuvres conjointes entre les deux pays, ce qui témoigne d'une coopération qui s'approfondit progressivement entre la Russie et la Chine», a souligné M.Coats lors d'une conférence sur la sécurité nationale tenue récemment à Washington.

Selon le Kremlin, Vostok-2018 a avant tout des enjeux défensifs. «Les capacités de Défense de notre pays dans la situation internationale actuelle, qui nous est souvent hostile, sont absolument justifiées», a observé la présidence russe. D'après l'armée chinoise, également impliquée dans ces exercices, ces derniers offriront une occasion de renforcer les liens et «ne sont pas dirigés contre des pays tiers».

Près de 300.000 militaires, 36.000 blindés, plus de 1.000 avions, hélicoptères et drones participeront aux exercices Vostok-2018, qui seront les plus grandes manœuvres en Russie depuis les exercices Zapad-81, selon le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

Les exercices Vostok-2018 se tiendront du 11 au 15 septembre 2018. Ces manœuvres ont obtenu un statut international puisqu'elles impliqueront à une étape donnée des unités en provenance de Chine et de Mongolie.