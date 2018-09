Les Forces aérospatiales et la Marine russes mènent à bien 50 missions en Méditerranée

La Défense russe a tiré le bilan provisoire de ses manœuvres de grande envergure en Méditerranée qui ont lieu pour la première fois dans l'histoire de la Russie post-soviétique. Selon le commandant en chef de la Marine russe, ces derniers jours plus de 50 exercices de combat ont été effectués avec succès par la flotte et les Forces aérospatiales.

Dans le cadre des exercices militaires de la flotte et des Forces aérospatiales russes en Méditerranée, des militaires russes ont effectué plus de 50 exercices de combat, alors que l'aviation a simulé 15 ravitaillements en vol lors de ses 50 missions, a annoncé le commandant en chef de la Marine russe, Vladimir Korolev.

«Actuellement, plus de 50 exercices de combat ont été effectués avec succès par la flotte et les Forces aérospatiales russes, plus de 50 sorties de l'aviation de guerre ont été effectuées, au cours desquelles 15 ravitaillements en vol ont été faits», a déclaré Vladimir Korolev.

Il a ajouté que les militaires avaient également effectué 150 exercices d'entraînement à bord.

© Sputnik . Skryinikov Des bombardiers stratégiques russes frappent des cibles conventionnelles en Méditerranée

«Je tiens à souligner que de telles manœuvres ont lieu pour la première fois dans l'histoire de la Russie moderne avec participation de navires de guerre modernes, de navires de ravitaillement et d'avions de guerre», a ajouté l'amiral.

Les Forces aérospatiales et la Marine russes mènent des exercices du 1er au 8 septembre en Méditerranée. Les manœuvres engagent 26 navires des flottes du Nord, de la mer Noire, de la Baltique et de la flottille de la mer Caspienne. Trente-quatre aéronefs, dont des avions stratégiques lance-missiles Tupolev Tu-160, des avions de lutte anti-sous-marine Tu-142 et Il-38, des chasseurs Su-33 et des avions Su-30SM de l'aviation embarquée, participent à la partie aérienne des exercices.