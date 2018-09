Le plus gros avion amphibie au monde bientôt en service dans la Marine russe

Développé dans les années 80 et suspendu après la chute de l’URSS, l’avion amphibie A-40 Albatros sera en perspective en service dans la Marine russe. Selon une source au sein de la Compagnie aéronautique unifiée, la Russie ré-entame la conception de ce plus gros avion amphibie au monde.

La Russie vise à renouveler la conception du plus gros avion amphibie au monde, a confié à Sputnik une source au sein de la Compagnie aéronautique unifiée. Il s'agit de l'A-40 Albatros, connu aussi sous le nom de Beriev Be-42.

Conçu par le bureau d'études russe Beriev, l'avion amphibie polyvalent russe A-40 Albatros qui est long de 45,7 m, haut de 11 et a une envergure de 42,5 m, est destiné à mener des missions de patrouille maritime et de guerre anti-sous-marine.

Cet avion peut décoller même par forte mer avec une houle de plus de 2 m et a un système de propulsion tout à fait original. Il est motorisé par deux réacteurs D-30KPV de 11,7 tonnes de poussée chacun, montés au-dessus du fuselage entre les ailes et la queue, et de deux réacteurs d'appoint RD-60K (placés sous les premiers) qui servent de boosters au décollage.

La version de l'A-40 destinée aux missions de recherches et de sauvetage peut embarquer une équipe de sauvetage de 4 à 6 sauveteurs et médecins et transporter 54 survivants.

© Sputnik . Maksim Blinov Bateaux volants: ces avions amphibies qui ont battu des records (vidéos)

En décembre 1986, l'A-40 a décollé d'une base à terre pour son premier vol, le premier décollage à partir d'un plan d'eau a eu lieu en novembre 1987. Néanmoins, après la chute de l'URSS, les ingénieurs ont arrêté leurs travaux sur ce projet.

En mars 2016, le colonel Guennadi Zagonov, alors commandant de l'aviation embarquée de la flotte de la mer Noire, a déclaré que les avions amphibies Be-12 en service dans la Marine russe seraient remplacés par les A-40 d'ici à 2020. Si ce projet est réalisé, l'A-40 sera le plus gros avion amphibie du monde avec une masse au décollage de 90 tonnes.

Cet appareil initialement créé comme un avion amphibie militaire a servi de base pour la création d'un avion amphibie civil plus petit: le Be-200.