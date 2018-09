Un nouvel avion à effet de sol russe doté de missiles est en phase de conception

Des travaux de conception d'un avion à effet de sol doté de missiles, également appelé «ekranoplan», sont actuellement en cours, a annoncé à Sputnik le ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Denis Mantourov.

«Aujourd'hui, le ministère russe de la Défense est en train de concevoir un avion à effet de sol doté de missiles, dans le cadre du programme national d'armement prévu pour 2027. La particularité de cet engin consiste dans le fait qu'il sera équipé de missiles», a-t-il ainsi communiqué.

Cet avion sera utilisé pour protéger la voie maritime du Nord ainsi que pour patrouiller la mer Noire et la mer Caspienne, a-t-il précisé.

«D'après les experts, l'ekranoplan sera une arme moderne efficace, invisible pour les radars ennemis», a-t-il conclu.

Par ses capacités, un avion à effet de sol se place entre les avions et les navires, mariant leurs meilleures caractéristiques. L'«effet de sol» est dû à la création d'un «coussin d'air» entre la coque et les ailes de la machine avec la surface de l'eau à l'aide de courants d'air. En se soulevant au-dessus de la mer, l'appareil acquiert de la stabilité et la capacité de «glisser» en consommant un minimum de carburant. Cela peut être effectué non seulement au-dessus de la mer mais également au-dessus de toute surface lisse: un champ de glace, de la neige ou une steppe.

En terme de rentabilité et de capacité de charge, un avion à effet de sol dépasse un avion simple ou un hélicoptère, et il est plus rapide qu'un navire à ailes portantes. Du point de vue militaire, ce genre d'appareil est indétectable par les radars.