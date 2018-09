Vostok-2018: le décollage impressionnant de deux bombardiers Tu-95MS (vidéo)

Au cours des exercices militaires Vostok-2018, deux bombardiers stratégiques russes Tu-95MS ont survolé mercredi les eaux internationales de l'océan Arctique ainsi que des mers de Barents, des Tchouktches et de Sibérie orientale, a annoncé le ministère russe de la Défense qui a publié la vidéo du décollage des avions et des chasseurs Su-35S qui les ont accompagnés.

© Sputnik . Anton Denissov Vostok-2018: des bombardiers stratégiques Tu-95MS tirent leurs missiles de croisière

Plus tôt dans la journée, le ministère a indiqué que des bombardiers stratégiques russes Tu-95MS avaient effectué ce mercredi des tirs de missiles air-sol à une altitude de 5.000 mètres. Toutes les cibles, situées sur le territoire du terrain militaire Telemba dans la République russe de Bouriatie, avaient été détruites.

Plus vastes manœuvres militaires depuis 40 ans, Vostok-2018 a débuté le 11 septembre en Extrême-Orient. Ce déploiement massif auquel participent les armées chinoise et mongole se prolongera jusqu'au 17 septembre, sous la direction du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou. Y prennent part 300.000 militaires, 36.000 véhicules blindés, 80 bâtiments et plus d'un millier d'avions et de drones.