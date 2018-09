Vladimir Poutine énonce les principaux devoirs des militaires russes

Vladimir Poutine s'est adressé jeudi aux militaires russes engagés dans les exercices militaires Vostok-2018 afin d'évoquer les enjeux de l'armée.

© Photo. Service de presse de la Défense russe Poutine promet de continuer de muscler les forces armées russes

«Notre devoir devant la Russie, et je m'adresse à tous les militaires russes, notre devoir devant notre pays et notre patrie consiste à défendre sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts nationaux. Et si besoin est, de soutenir nos alliés» a indiqué le chef de l'État lors d'une cérémonie d'inspection des troupes sur le polygone de Tsougol (région de Tranbaïkalié).

Ces manœuvres, les plus importantes depuis 37 ans, impliquent près de 300.000 militaires, des dizaines de milliers de véhicules blindés, d'hélicoptères, d'avions et de drones. Elles se tiennent du 11 au 15 septembre et se déroulent avec la participation occasionnelle de militaires chinois et mongols.