Vladimir Poutine rappelle l’attitude de la Russie face à la guerre

Lors de sa visite des manœuvres militaires Vostok-2018 ce jeudi 13 septembre, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était un état pacifique et qu'elle n'avait pas de plans d'agressions.

«Notre politique extérieure vise la coopération constructive avec tous les pays qui y sont intéressés», a déclaré le chef de l'État.

À cet égard, s'adressant aux militaires, il a souligné que leur devoir envers leur patrie consistait à «être prêt à défendre la souveraineté, la sécurité et les intérêts nationaux du pays. […] Et s'il nécessaire, à soutenir des alliés».

Les plus vastes manœuvres militaires depuis 40 ans, les exercices Vostok-2018 ont débuté le 11 septembre dernier en Extrême-Orient. Ce déploiement massif, auquel participent les armées chinoise et mongole, se prolongera jusqu'au 17 septembre, sous la direction du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou. Y prennent part 300.000 militaires, 36.000 véhicules blindés, 80 bâtiments et plus d'un millier d'avions et de drones.