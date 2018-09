Des Tu-160 russes traversent le pôle Nord pour atterrir à Tchoukotka (vidéo)

Des Tu-160, les plus puissants avions militaires supersoniques à géométrie variable au monde, ont effectué un vol de plus de 8.000 kilomètres avant d'atterrir sur l'aérodrome d'Anadyr.

© Sputnik . Valerii Melnikov Des bombardiers lourds supersoniques Tu-160 pour protéger l’Arctique

Des bombardiers stratégiques Toupolev Tu-160 ont réalisé un vol de la région de Saratov (Volga) à la péninsule de Tchoukotka (Extrême-Orient russe). Les appareils ont couvert une distance de plus de 8.000 kilomètres.

Jusqu'à présent, les principaux avions à long rayon d'action russes n'ont jamais atterri aussi près des côtes des États-Unis. Une vidéo exclusive du vol et de l'atterrissage des Tu-160 sur l'aérodrome d'Anadyr a été diffusée par la chaîne de télévision Zvezda (Étoile):

© Sputnik . Iskander Asabaev La Russie accélère le premier vol du bombardier modernisé Tu-160

Le Tu-160 est le plus gros et le plus puissant avion militaire supersonique à géométrie variable au monde. Conçu dans les années 1970-1980, il est en service dans l'armée russe depuis 1987. La production des Tu-160 a été relancée en mai 2015 à la demande du ministère de la Défense.

D'une masse au décollage atteignant 275 tonnes, le Tupolev Tu-160 a une vitesse maximale de plus de 2.000 km/h et peut emporter jusqu'à 40 tonnes d'armements: bombes non guidées ou guidées de différents calibres (y compris nucléaires), missiles de croisière stratégiques Kh-55 ou missiles aérobalistiques Kh-15. Son autonomie de vol varie entre 10.000 et 16.000 km en fonction des charges de combat.