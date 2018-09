Les Forces aérospatiales russes bientôt dotées d'un nouveau missile anti-blindé

Les essais du nouveau missile air-sol Broneboïchtchik sont presque terminés et, avant la fin de l'année, la Défense russe pourrait prendre la décision d'équiper ses hélicoptères et ses avions de combat de cet armement anti-blindé.

Un nouveau missile air-sol S-80FP Broneboïchtchik (Brise-armure, en russe) pourrait bientôt équiper les Forces aérospatiales russes, après tous les tests, écrivent des médias russes se référant à Alexandre Kotchkine vice-directeur du groupe Techmash, concepteur et fabricant de cet armement.

M.Kotchikine a dit espérer que le ministère russe de la Défense prenne une décision définitive sur l'armement avant la fin de l'année car les essais sont déjà terminés.

Si la décision est favorable, l'année prochaine, les hélicoptères et les avions de combat seront équipés de ce missile, a-t-il précisé.

Le missile est destiné à un certain nombre d'hélicoptères et de chasseurs, notamment les Su-24, Su-25, Su-27, MiG-29, Mi-28 et Ka-52. Il peut frapper des véhicules légèrement blindés et des navires de surface à des distances allant jusqu'à six kilomètres.