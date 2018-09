Des S-300 et S-400 se préparent à des tirs réels dans le sud-ouest de la Russie

Des systèmes anti-aériens S-300 et S-400 de la Flotte russe de la mer Baltique ont entamé les préparatifs aux exercices à tirs réels prévus sur le polygone d'Achoulouk, dans la région d'Astrakhan (sud-ouest de la Russie), informe le service de presse du district militaire Ouest.

«Conformément au plan, à l’heure actuelle sont vérifiés la précision des systèmes de guidage, les paramètres de combat de l'équipement ainsi que l'état de préparation des sites aux tirs de systèmes de missiles DCA S-300 et S-400 sur des cibles», informe la source.

Les exercices débuteront la semaine prochaine et la partie tactique, dont font parties les tirs réels, réunira plus de 200 militaires et plus de 20 unités de combat.