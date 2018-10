EurAsian Times: «les USA ne croient pas en la compétence du F-35 contre les S-300»

«Les S-300 russes contre les chasseurs F-35 israéliens: qui dominera l'espace aérien syrien?», tel est le titre d'un article publié sur la plateforme informatique The EurAsian Times, comparant les performances des deux armes et interrogeant des experts compétents en la matière.

«Le fait que les Américains aient tenté de rendre l'avion invisible ne signifie pas qu'il le soit vraiment», déclare un expert de la défense, ajoutant: «Ce n'est pas pour rien si le Pentagone a récemment soudainement annoncé la nécessité de tests supplémentaires pour le F-35. Cela montre clairement que les États-Unis eux-mêmes ne croient pas en la compétence du F-35 contre les systèmes de défense antiaérienne S-300».