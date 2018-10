Pourquoi Alger opte-t-il pour les hélicoptères russes?

Les hélicoptères russes Mi-8/17 sont parmi les plus populaires au monde et sont utilisés par plus de 80 pays. Appréciés pour leur fiabilité et leur rusticité, ils sont même souvent achetés par des pays comme l'Algérie, qui peuvent pourtant se permettre des aéronefs de fabrication occidentale, note le quotidien russe Rossiïskaïa gazeta.

​L'armée de l'air algérienne dispose actuellement de l'une des meilleures versions de l'hélicoptère Mi, à savoir d' un Mi-171Sh, dont des images viennent d'être diffusées sur le Net.

​Cet hélicoptère peut utiliser non seulement des armes non guidées mais aussi des missiles antichars radiocommandés 9M120 Ataka, explique l'expert militaire russe Iouri Liamine.

​L'équipage dispose d'un système de pointage optronique gyrostabilisé, d'un puissant projecteur de bord, et du filtre Pall Centrisep. Le système de défense embarqué President-S est lui destiné à protéger les hélicoptères contre des attaques de missiles, a-t-il ajouté.

Des revenus importants provenant desexportations de pétrole et de gaz, ainsi que l'absence de sanctions, permet à l'Algérie de dépenser largement pour armer ses forces de défense. Ayant conclu des contrats concernant l'achat de matériel militaire avec entre autres la France, l'Allemagne, l'Italie ou la Chine, l'Algérie achète pourtant une grande partie de ses hélicoptères à la Russie, conclu M. Liamine.