Trident Juncture 2018: l’Otan prépare des «tests» près des frontières russes

Lors des exercices militaires Trident Juncture 2018 qui auront lieu du 25 octobre au 7 novembre, les pays de l’Otan testeront leur interopérabilité et la coopération entre leurs forces armées, a déclaré un lieutenant général norvégien. Il s’agit du plus grand entraînement de l’Otan depuis des années.

L'Otan a l'intention de réaliser une vingtaine de «tests» dans le cadre de ses plus grands exercices militaires de ces dernières années, Trident Juncture, qui auront lieu près des frontières russes du 25 octobre au 7 novembre, a déclaré le 9 octobre le lieutenant général Rune Jakobsen lors d'une conférence de presse.

«Les exercices nous permettront de tester, d'évaluer et aussi de développer notre concept de défense totale […] Au cours des exercices, les forces régionales coopérons étroitement avec les services d'urgence civils, la police, les services ferroviaires, les autorités portuaires et de transport ainsi qu'avec les entreprises locales et nationales», a-t-il déclaré.

Comme l'un de ces «tests», les alliés vont évaluer l'interopérabilité et la coopération entre leurs forces armées dans le cas d'un confit de haute intensité.

Rune Jakobsen a également indiqué que la Suède et la Finlande, qui ne sont pas membres de l'Otan, ouvriraient leur espace aérien pour les alliés lors de ces exercices. Selon lui, la zone principale de l'entraînement est située à plus de mille kilomètres de la frontière entre la Russie et la Norvège tandis que les exercices aériens auront lieu à 500 kilomètres de la frontière russe.