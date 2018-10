Les forces nucléaires russes en action: tirs de missiles en vidéo

Des tirs de missiles et des vols d’avions à long rayon d’action sont au centre d’une vidéo sur les exercices des Forces nucléaires russes qui a été publiée par le ministère russe de la Défense.

Le ministère russe de la Défense a mis en ligne une vidéo filmée pendant les manœuvres avec tirs réels des Forces nucléaires du pays organisées jeudi sur l’ordre du chef suprême des armées, Vladimir Poutine.

Sur la vidéo, on voit des tirs de missiles effectués par des sous-marins nucléaires et un bombardier de l’aviation à long rayon d’action qui décolle et accomplit sa mission d’entraînement.

© Sputnik . Alexei Druzinine Poutine lance des exercices des forces nucléaires russes avec tirs réels

Les exercices des forces stratégiques nucléaires russes se sont déroulés le 11 octobre dernier. Ils ont engagé des sous-marins nucléaires des flottes du Nord et du Pacifique, des bombardiers de l'aviation à long rayon d'action et des régiments de missiles, ainsi que des systèmes d'alerte aux missiles.

Pendant les manœuvres, des sous-marins nucléaires se trouvant dans les mers de Barents et d'Okhotsk, ainsi que les avions à long rayon d'action ayant décollé des aérodromes d’Engels, Oukraïnka et Chaïkovka ont tiré des missiles balistiques et de croisière.

Selon le ministère russe de la Défense, les missiles ont détruit leurs cibles situées sur les polygones de Koura au Kamtchatka, de Thija dans la région d'Arkhangelsk, de Pemboï dans la république des Komis et de Terekta dans la région d'Astrakhan. Les systèmes d'alerte et les radars terrestres ont détecté tous les missiles balistiques tirés.