«Aucun n’est en reste»: The National Interest évalue les chasseurs russes modernisés

Le magazine américain The National Interest présente une analyse comparative des nouveaux chasseurs russes polyvalents et en détaille les avantages.

Les versions modernisées des chasseurs russes polyvalents Su-27 et Su-30 possèdent des capacités comparables à celles du plus moderne Su-35S, analyse The National Interest.

Les premières versions des chasseurs Su-27 cèdent aux avions modernes sur certaines caractéristiques et sont moins adaptés à la destruction de cibles terrestres, note le magazine. Mais le Su-27SM modernisé possède un armement plus sophistiqué, notamment des bombes à guidage laser (BGL), des missiles Kh-29 et R-77, ce qui le rend vraiment polyvalent.

Le Su-27SM3 n'est pas seulement une modernisation, ajoute l'article. Cet avion est équipé du puissant radar Irbis-E, également utilisé sur le Su-35S. De nouveaux moteurs y ont été ajoutés, ce qui augmente sa puissance et sa portée. Des points d'accrochage supplémentaires pour les armes ont également été installés. Pour tenir compte de toutes ces nouvelles caractéristiques, l'armature a été renforcée pour permettre à trois tonnes d'armement supplémentaires d'être suspendues à l'avion.

Le principal avantage des Su-30 est l'ajout de la poussée vectorielle aux moteurs, ce qui rend l'avion encore plus maniable, note encore le magazine Cependant, ils ne sont pas dotés du puissant radar Irbis-E, ce qui fait qu'il leur est potentiellement plus difficile de suivre des cibles à longue distance.

Le Su-35S, bien sûr, a les meilleurs caractéristiques des trois avions analysés, selon The NI. Mais les autres chasseurs russes modernisés ne sont pas en reste et présentent également des avantages: le Su-27SM3 est nettement meilleur marché que le Su-35S et offre pratiquement la même capacité en termes de portée. Les Su-30 sont potentiellement meilleurs pour réaliser des frappes car il y a un second pilote, conclut l'auteur.