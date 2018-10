Quand la réalité virtuelle donne un coup de main pour réparer les armes

Les spécialistes en réparation des armements pourront désormais s'entraîner sur un simulateur fonctionnant grâce à l'utilisation de technologies issues de la réalité virtuelle, a relaté à Sputnik le service de presse de la société russe «Projet-technique».

«Cela a permis de passer à un niveau plus performant de formation des spécialistes», précise la société.

De plus, ces simulateurs de réalité virtuelle permettent de reproduire la situation, en la rapprochant au maximum des conditions réelles.

«Finalement, pendant une courte période du temps, l'employé reçoit un maximum d'expérience grâce à la mémoire tactile. La réalité de l'environnement est restituée grâce au niveau élevé de spécification des travaux de réparation des armements et du matériel militaire», a souligné la corporation.

Comme l'a indiqué la directrice du département des technologies de communications, Tatiana Mossendz, la société a créé sa propre technologie d'élaboration de simulateurs virtuels.

«À la base de cette technologie sont placées les connaissances des spécialistes qui ont une grande expérience du matériel militaire. En se basant sur la documentation de réparation et d'exploitation, nos ingénieurs conçoivent les scénarios. L'objectif principal d'un scénario est de travailler sur les situations les plus complexes et fixer les savoir-faire les plus importants. Puis, la scène est créée en réalité virtuelle par les réalisateurs et les designers graphiques», a-t-elle détaillé.