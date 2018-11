Moscou: les manœuvres russes comme celles tenues en Méditerranée seront réitérées

Menés entre 1er et le 8 septembre en mer Méditerranée, les exercices conjoints des Forces aérospatiales et de la Marine russes ont prouvé leur efficacité et seront mis en place régulièrement dans les années à venir.

Les manœuvres militaires d'envergure Bouclier de l'Océan qui ont eu lieu début septembre en Méditerranée «seront répétées régulièrement», a indiqué jeudi le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

«Un grand groupe inter-flottes de la Marine a été créé en Méditerranée pour résoudre de manière autonome un large éventail de tâches, en tenant compte de l'évolution de la situation. Les exercices ont été dirigés par le commandement principal de la Marine depuis le centre de contrôle à Saint-Pétersbourg et un poste de commandement auxiliaire situé dans le port syrien de Tartous», a ajouté le ministre.

Rappelons que les exercices ont été menés par les Forces aérospatiales et par la Marine russes entre 1er et le 8 septembre en Méditerranée. Ces manœuvres ont engagé 26 navires des flottes du Nord, de la mer Noire, de la Baltique et de la flottille de la mer Caspienne. Trente-quatre aéronefs, dont des avions stratégiques lance-missiles Tupolev Tu-160, des avions de lutte anti-sous-marine Tu-142 et Il-38, des chasseurs Su-33 et des avions Su-30SM de l'aviation embarquée, ont participé à la partie aérienne des exercices.