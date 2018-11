Un porte-avions US se joint au plus grand exercice militaire jamais réalisé par le Japon

Le porte-avions américain à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan dirigera les destroyers japonais et les navires de guerre canadiens lors des exercices militaires conjoints Keen Sword, les plus grands jamais organisés au Japon, relate Reuters.

Ainsi, à l'occasion des manœuvres , le Japon et les États-Unis auraient mobilisé quelque 57.000 marins, marines et membres de leurs forces aériennes. Qui plus est, le contingent japonais participant à l'exercice représentera un cinquième des forces armées du pays, précise le média.

L'USS Ronald Reagan sera notamment accompagné de huit autres navires de guerre américains.Actuellement basé à Yokosuka près de Tokyo, il est le plus gros navire de guerre américain en Asie, avec un équipage de quelque 5.000 marins et un effectif d'environ 90 chasseurs F-18 Super Hornet.

«Nous sommes ici pour stabiliser et maintenir notre capacité en cas de besoin. Des exercices tels que Keen Sword sont exactement le genre de choses que nous devons faire», a déclaré le contre-amiral Karl Thomas, commandant du groupe de frappe des porte-avions américains.

«L'alliance américano-japonaise est essentielle à la stabilité de cette région et de l'ensemble de l'Indo-Pacifique», a poursuivi le contre-amiral Hiroshi Egawa, commandant des navires japonais impliqués dans l'exercice.

Le Keen Sword sera également rejoint par un navire de ravitaillement de la marine canadienne, arrivé samedi. Le capitaine Hugues Canuel, attaché de défense du Canada au Japon, a déclaré que la participation canadienne reflétait le désir d'Ottawa d'avoir une présence militaire en Asie.

Se déroulant du 29 octobre au 8 novembre, les manœuvres seront suivies par des observateurs britanniques, français, australiens et sud-coréens.