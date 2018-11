La Chine présente son «nouveau roi de la guerre terrestre»

Chinese engineers want to concentrate all their weapons on one vehicle:QN-506 FSV, copied 2A72 30mm gun ×1

7.62mm MG ×1

QN-502 ATGM ×4

QN-201 multi-suppose missile ×20

Mini VTOL UAV ×1

Mini kamikaze UAV ×4

Anti-sniper system pic.twitter.com/D2ln0FOooq