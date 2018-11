Pourquoi les Su-57 russes seraient-ils invulnérables pour la défense antiaérienne ennemie?

Le directeur général de la Corporation russe des Missiles tactiques, Boris Obnossov, a présenté sur la chaîne Zvezda un atout important des armes du chasseur de cinquième génération Su-57

«La portée des missiles du chasseur russe surpasse déjà de deux fois celle des missiles existants», a-t-il déclaré.

Selon lui, cette caractéristique permettra aux Su-57 de frapper des cibles et de rester invulnérables parce qu'ils pourront rester hors de la portée de la défense antiaérienne ennemie.

«Nos armes, qu'elles soient air-sol, antinavire ou antiradar, doivent tout d'abord être furtives, insensibles au brouillage et de haute précision. Bien sûr, une attention particulière doit être accordée à la portée du missile qui doit permettre de l'utiliser hors de la zone de la défense antiaérienne. […] Ces caractéristiques sont fondamentales pour nous. Nous avons essayé de les rassembler dans ce missile qui est déjà testé dans le cadre du projet Su-57», a expliqué le concepteur des missiles pour ces chasseurs.