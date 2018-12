La marine iranienne reçoit le destroyer le plus avancé de son histoire

Lors d'une cérémonie qui s'est tenue samedi dans la ville de Bandar Abbas en présence de plusieurs fonctionnaires de haut rang des forces armées de la République islamique d'Iran, la marine iranienne a pris livraison d'un destroyer Sahand, annonce l'agence IRNA.

Selon l'amiral Alireza Sheikhi, chef des usines de la marine iranienne à Bandar Abbas, ce navire de guerre équipé de la technologie furtive a été entièrement conçu par des ingénieurs iraniens.

Il a ajouté que le Sahand serait plus performant que le Jamaran, le premier destroyer de fabrication nationale mis à l'eau en 2010, parce qu'il est équipé de lanceurs de torpilles améliorés, de systèmes de missiles sol-air et air-sol et de systèmes anti-sous-marins et qu'il a une portée opérationnelle accrue et une manœuvrabilité élevée.

​La semaine dernière, le chef de la Marine iranienne, Hossein Khanzadi, a également fait savoir que le Sahand serait équipé d'un système iranien de lutte contre les missiles antinavires auquel a été donné le nom de Kamand. Il est capable de détruire des cibles à une distance de 2 km et a une cadence de tir comprise entre 4.000 et 7.000 tirs par minute.