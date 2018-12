Des Su-25 russes tirent des missiles lors d’exercices en Asie Centrale (vidéo)

Une nouvelle vidéo montrant des avions d’attaque au sol russes Sukhoi Su-25 tirer des missiles dans le cadre d’exercices au Kirghizstan a été diffusée sur les réseaux sociaux.

Экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25 авиабазы Кант ЦВО, дислоцированной на территории Киргизия, провели учебно-тренировочные полеты в горах Средней Азии. Полеты выполнялись на скоростях 700-750 км/ч и на высоте от 250 метров до 2,5 тысяч метров. pic.twitter.com/lbqYVyzURz — Владимир З. (@VladZinen) 13 décembre 2018

© AP Photo / Olga Balashova Exercices de Su-25 et de Su-34 comme si vous y étiez (vidéo)

Sur la vidéo, on voit des avions décoller de la base aérienne russe de Kant, au Kirghizstan , à destination du polygone de tir d’Edelweiss situé en altitude et tirer des missiles non guidés qui atteignent leurs cibles.

Selon le ministère russe de la Défense, une dizaine de Su-25 ont effectué plus de 30 sorties et tiré 30 missiles. Ils ont accompli des figures de voltige complexes pour frapper des cibles terrestres et éviter des frappes de l’ennemi conventionnel. Les avions ont volé à des altitudes variant de 250 à 2.500 mètres et à des vitesses de 700 à 750 km/h.

La base aérienne de Kant sert à garantir la sécurité de l’espace aérien des pays membres de l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC: Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Russie et Tadjikistan) et fait partie des Forces collectives d’intervention rapide de l’OTSC. Elle héberge des avions Su-25 et des hélicoptères Mi-8.