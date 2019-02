Avangard: la durée d’invulnérabilité de la super arme russe dévoilée

Compte tenu des capacités technologiques existantes, aucun moyen de lutte antiaérienne ne saura intercepter le nouveau système de missile hypersonique russe Avangard d’ici au moins 50 ans, a déclaré à la chaîne de télévision Zvezda l’expert militaire russe Igor Korotchenko.

«Car le bloc hypersonique nucléaire vole en suivant une trajectoire imprévisible changeant constamment d’altitude […]. C’est pour cela qu’un système antiaérien classique ne pourra tout simplement pas calculer le point vers lequel il faudra diriger des missiles intercepteurs. Au stade actuel du développement de la science et des technologies, il n’existe pas de capacités physiques de créer les moyens de détection et surtout d’interception», a-t-il expliqué.