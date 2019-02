Un nouveau missile «brise-armure» devrait bientôt équiper l’armée russe

Le nouveau missile aéroporté Broneboïchtchik (Brise-armure) a passé les tests d'État. Des livraisons en série à l'armée russe sont actuellement en discussion, a fait savoir dimanche Vladimir Lepine, directeur général du groupe Techmash, concepteur et fabricant de ces armements.

© Sputnik . Pavel Guerassimov Les Forces aérospatiales russes bientôt dotées d'un nouveau missile anti-blindé

Les essais du missile de nouvelle génération S-8 OFP Broneboïchtchik se sont achevés en 2018. Les variantes de son utilisation sur différents vecteurs sont actuellement analysées, a-t-il précisé.

Le nouveau missile est destiné à être embarqué par un certain nombre d'hélicoptères et de chasseurs, notamment les Su-24, Su-25, Su-27, MiG-29, Mi-28 et Ka-52. Il peut percer sans se désintégrer les obstacles devant ses cibles, selon M.Lepine. Il est capable de frapper des véhicules légèrement blindés et des navires de surface à des distances allant jusqu'à six kilomètres. Le missile doit compléter le parc de missiles non-guidés S-8 d'un calibre de 80 millimètres.