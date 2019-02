Berlin ne pourrait-il plus contrôler les ventes d’armes de Paris?

Le 14 janvier, la France et l’Allemagne auraient signé un accord secret sur leurs ventes d’armes qui prévoirait que les deux parties ne puissent plus s’opposer à un contrat passé par l’une d’elles avec un pays tiers, comme la législation allemande le permet actuellement, indique le magazine allemand Der Spiegel.

© AFP 2018 ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Contrôle parlementaire sur les exportations d’armes: la France, mauvais élève européen

«Les parties ne s'opposeront à aucun transfert ni exportation vers des pays tiers», indique notamment le document que le magazine affirme avoir à sa disposition.

Le ministère français des Armées a toutefois qualifié ces informations de «fausses», précise le BFM TV.

«Il n'y a jamais eu de pacte et encore moins secret puisqu'en la matière, nous sommes en discussion avec l'Allemagne comme l'a officiellement annoncé Florence Parly début février», a indiqué un porte-parole du ministère à BFM TV.

Selon ce porte-parole, «pour le moment, nous n'avons encore trouvé aucune solution, l'enjeu est important, mais l'accord n'est pas simple à définir».

Depuis des mois, Berlin et Paris débattent pour savoir si l'Allemagne pourra opposer son veto aux accords français avec des partenaires comme l'Arabie saoudite. Un des derniers exemples est le blocage, à la suite de l'affaire Khashoggi, du contrat des missiles Meteor signé entre la France et l'Arabie saoudite. L'engin est assemblé par MBDA, une filiale d'Airbus, BAE Systems et Leonardo. Mais son système de propulsion et ses ogives sont produits en Allemagne. Au mois d'octobre dernier, Angela Merkel avait décidé de suspendre les ventes d'armes allemandes à Riyad entravant ainsi l'exécution du contrat franco-saoudien.