L'Inde a présenté un prototype de son nouveau missile air-sol BrahMos NG

L'entreprise russo-indienne BrahMos Aerospace a présenté sur son stand au Salon aérospatial Aero India un prototype de son missile air-sol de nouvelle génération BrahMos NG, annonce un correspondant de Sputnik sur place.

© AP Photo / Ajit Kumar L'Inde tire pour la première fois son missile BrahMos depuis un chasseur Su-30MKI

Le prototype du missile BrahMos NG suspendu à l'avion Tejes de l'armée de l'air indienne est installé sur un terrain découvert du Salon aérospatial Aero India.

En 2018, il a été annoncé que le missile devrait être mis au point d'ici trois à cinq ans et pourrait équiper les chasseurs légers de type MiG-29.

La coentreprise russo-indienne BrahMos Aerospace, qui produit ce missile, a été fondée en 1998 par l'agence indienne Defence Research and Development Organisation (DRDO) et la société russe NPO Mashinostroenia (filiale du groupe Armement balistique tactique). La coentreprise, baptisée en l'honneur du fleuve Brahmapoutre et de la rivière Moskova, construit des missiles supersoniques mer-mer, sol-sol et air-sol.