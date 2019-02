Ce drone Kalachnikov qui pourrait «révolutionner» l’industrie de la défense

Le nouveau drone KUB-UAV, créé par le consortium Kalachnikov, pourrait créer une révolution similaire à celle produite par le fusil d’assaut AK-47, écrit The Washington Post.

© Sputnik . Александр Вильф Feu vert pour les exportations des nouveaux fusils d’assaut Kalachnikov

Selon la journaliste Liz Sly, l’engin conçu par le groupe russe serait évidemment «aussi facile à opérer et aussi efficace» que la célèbre arme automatique . Un porte-parole du consortium contacté par le quotidien a affirmé que le nouveau drone sera proposé à un prix bien inférieur aux modèles fabriqués aux États-Unis ou en Israël.

Le journal cite en outre le professeur Nicholas Grossman de l’Université d’Illinois qui estime que la commercialisation du KUB-UAV entraînera «la démocratisation des bombes intelligentes».

«Cela permettrait de réduire l’écart entre les forces armées les plus avancées technologiquement et les armées plus petites», explique l’interlocuteur du quotidien.

© Sputnik . Ramil Sitdikov Kalachnikov lance la production d’un fusil utilisant des munitions de l’Otan

Dans le même temps, plusieurs experts redoutent que des drones de combat moins chers ne soient utilisés pour les attaques terroristes , souligne le journal. Or, il est plus probable que les terroristes continuent à fabriquer des drones artisanaux sur la base de technologies encore plus accessibles, indique le Washington Post.

Le drone KUB-UAV a été présenté au grand public dans le cadre du salon international de la défense IDEX 2019, à Abou Dhabi. Selon ces concepteurs, l’appareil peut voler à une vitesse de130 kilomètres par heure et bénéficie d’une autonomie de 30 minutes. Capable d’emporter jusqu’à trois kilogrammes de charge, le drone explose lorsqu’il atteint sa cible.