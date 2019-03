Les USA veulent développer une arme laser pour leurs véhicules blindés

Le Pentagone compte doter ses véhicules de combat d'infanterie Stryker d'une arme laser dont le déploiement ne prendrait plus que cinq minutes.

Le département américain de la Défense a l'intention de développer une arme laser qui serait montée sur le véhicule de combat d'infanterie Stryker, selon un document publié sur le site des marchés publics du gouvernement des États-Unis.

La commande provient de la direction de la défense spatiale et antimissile auprès de l'United States Strategic Command (STRATCOM) . Le Pentagone envisage notamment d'étudier les possibilités d'augmenter l'efficacité de son arme HEL (High Energy Laser) via le perfectionnement de ses systèmes de contrôle et de refroidissement.

Le document indique que la version expérimentale du HEL utilise un générateur d'une puissance de 50 kilowatts et est installée sur un camion lourd «à mobilité accrue».

© REUTERS / John Williams/U.S. Navy Les Etats-Unis ont testé une arme laser dans le Golfe persique

Le Pentagone prévoit désormais de se procurer des armes plus compactes de ce type afin de les monter sur ses véhicules tactiques Stryker. Dans le même temps, les militaires américains souhaitent que le déploiement de la nouvelle installation laser ne prenne plus de cinq minutes et que l'intervalle de temps entre les tirs soit de 0,02 seconde, d'après le document.