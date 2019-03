The National Interest évoque la nouvelle «arme secrète» des USA

L’armée américaine a historiquement fait face aux tunnels utilisés contre elle, notamment par les Japonais et les Vietnamiens. Mais elle a décidé de construire ses propres galeries souterraines sur le champ de bataille, selon The National Interest.

L'armée américaine, à laquelle les Japonais puis les Vietnamiens ont causé de nombreux ennuis avec leurs tunnels, a décidé de les utiliser elle-même sur le champ de bataille, annonce The National Interest. Un projet a été confié à l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense DARPA du département de la Défense des États-Unis.

Le média signale que les Japonais les utilisaient pendant la bataille d'Iwo Jima pour tendre des embuscades aux soldats Américains. Les Vietnamiens obligeaient quant à eux l'armée US à les débusquer. La Corée du Nord et l'Iran les emploient aujourd'hui pour protéger leurs programmes d'armes nucléaires, tandis que les tunnels de Daech* ont été un épineux problème en Afghanistan, en Irak et en Syrie. Même Israël a découvert que des souterrains du Hezbollah et du Hamas traversaient ses frontières.

Mais pour les États-Unis, le problème provient de son manque d'expertise dans ce domaine.

«Le département de la Défense n'a pas de spécialité professionnelle militaire relative aux tunnels tactiques offensifs et aucune technologie et aucun équipement ne prend en charge la création ou l'exploitation de tunnels tactiques. En outre, les opérations de creusement de tunnels actuelles reposent principalement sur des sondages exploratoires et des balises de guidage en surface», signale The National Interest en se référant à DARPA.

Le premier stade du projet requerra environ 11 millions de dollars destinés à évaluer la faisabilité des méthodes de forage ou de creusement de tunnels en termes de «diamètre, vitesse, longueur, profondeur, branchement, rayon de courbure, précision, intégrité structurelle et contraintes d'infrastructure/ logistique», signale le média.

Ce projet est une «justice poétique» pour les soldats Américains. Après des décennies d'utilisation de tunnels à leur encontre, ils auront la possibilité de les utiliser contre l'ennemi, résume The National Interest.

*Organisation terroriste interdite en Russie