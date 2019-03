L’Inde sur le point de louer un autre sous-marin nucléaire russe

L'Inde se prépare à signer un accord pour louer à la Russie un deuxième submersible nucléaire du projet 971, affirme le journal The Economic Times.

Moscou et New Delhi pourraient bientôt signer un accord pour la mise à la disposition de la Marine indienne d'un autre sous-marin nucléaire russe de classe Akula, relate lundi le journal The Economic Times citant des sources proches du dossier.

Selon le média, le document ad hoc devrait être signé le 7 mars. Le submersible sera remis à l'Inde à l'horizon 2025 après des travaux de restauration et l'adaptation du sous-marin aux besoins des marins locaux, qui prévoit notamment l'installation d'armes de fabrication indienne.

Le coût total de la transaction s'élèverait à trois milliards de dollars (2,6 milliards d'euros), ce qui en fera le plus important contrat militaire russo-indien depuis l'acquisition par l'Inde de systèmes de missiles S-400 en 2018, indique The Economic Times.

Il s'agira ainsi du second sous-marin nucléaire loué à la Russie par l'Inde, après le Nerpa du projet 971, transféré à la Marine indienne en 2011 dans le cadre d'un accord valable pendant 10 ans et pour un montant de 920 millions de dollars.

Les appareils du projet 971 Chtchouka-B (code Otan: Akula) sont des sous-marins nucléaires polyvalents de la troisième génération construits entre 1983 et 2004.