Un navire russe avec une «arme hallucinatoire» près de l’Écosse, la presse UK s’agite

La frégate russe Amiral Gorchkov, équipée du système d'interférence optique visuelle Filin 5P-42, lequel est capable de provoquer des hallucinations et des nausées chez l'ennemi, a mené près de la seule base aérienne d'Écosse un exercice, relate The Independent ainsi que de nombreux autres journaux britanniques.

© Sputnik . Alexey Danichev La frégate Amiral Gorchkov et trois autres navires russes passent par la Manche

À en croire la presse, les manœuvres ont été consacrées à la défense contre des actes de sabotage et à la défense antiaérienne lors d'une escale en rade non protégée.

Le Royaume-Uni a expédié son destroyer lance-missiles Defender pour surveiller la frégate russe, laquelle dirigeait un convoi se rendant dans la Méditerranée.

Coordonnée par celle-ci, une escadre composée de bâtiments russes est passée jeudi 7 mars par le détroit du Pas-de-Calais pour entrer dans l'océan Atlantique, a déclaré le chef du service de presse de la Flotte du Nord, Vadim Serga.

D'après ce responsable militaire, les navires ont mené à bien leur mission de manœuvres conjointes dans un contexte de circulation dense lors de la traversée de La Manche.

La station Filin 5P-42 émet un faisceau oscillant de lumière de haute intensité semblable au principe d'une lampe stroboscopique et qui déstabilise l'adversaire. Selon l'usine Integral, qui produit la station, ce matériel a été testé sur des volontaires. 20% des personnes ayant participé aux expériences ont eu «une tache de lumière devant les yeux» et 45% ont éprouvé des vertiges, des nausées et ont été désorientées.

Elle est destinée à brouiller les systèmes de surveillance et les viseurs d'armes ennemies le soir et la nuit afin de protéger les bâtiments de surface et les vedettes de la Marine. Toujours selon l'usine Integral, les rayonnements visibles et infrarouges émis par cette station, ainsi que la modulation de l'intensité lumineuse à haute fréquence, permettent de neutraliser les dispositifs de vision nocturne, les télémètres laser infrarouges et les systèmes de guidage des missiles antinavires dans un rayon de 5.000 m.