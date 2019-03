Le Pentagone voudrait acheter plus de 10.000 roquettes pour faire face à Moscou et Pékin

Face au perfectionnement de l'artillerie russe et chinoise, le Pentagone entend augmenter le nombre de ses roquettes guidées, selon Task and Purpose. L'achat de ces armements destinés à «neutraliser ou détruire l'artillerie de campagne et les systèmes de DCA de l'ennemi» impactera le budget US d'environ 1,4 milliard de dollars.