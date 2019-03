Combien de missiles de croisière porteront les nouvelles frégates russes?

Les frégates modernisées de la Marine russe seront dotées de 48 missiles de croisière ainsi que de nouveaux missiles hypersoniques Zircon. De plus, les constructeurs prévoient d’augmenter leurs capacités de combat et de les équiper d’un système modernisé de conduite du tir.

Les constructeurs russes qui développent les navires de la série modernisée 22350M ont l'intention d'équiper ces frégates de la Marine russe de 48 missiles de croisière Kalibr, ainsi que de missiles hypersoniques Zircon, informent ce dimanche les médias russes.

D'après une source au sein de l'industrie de défense du pays, les frégates auront un déplacement augmenté à 7.000 tonnes, ce qui permet d'améliorer leurs caractéristiques de combat.

Les navires du projet 22350 peuvent être considérés comme furtifs. Leurs superstructures seront composées de matériaux composites à base de polychlorure de vinyle et de fibres de carbone. Grâce à une architecture spéciale, ces bâtiments de guerre ont une faible visibilité radar et optique. De plus, dotés du système modernisé de conduite du tir, ces navires seront capables de suivre et frapper des cibles dans les airs, à la surface et sous l'eau simultanément.

Selon des médias, le ministère russe de la Défense aurait commandé quatre navires de ce projet. À l'avenir, les frégates de la série modernisée 22350M devraient former la base de la Marine russe de haute-mer. Actuellement, les forces russes ont deux frégates de cette série, l'Admiral Gorchkov et l'Admiral Kassatonov.