La Défense russe montre aux journalistes sa nouvelle base en Arctique (vidéo)

Le ministère russe de la Défense a pour la première fois invité des journalistes, russes et étrangers, à la nouvelle base militaire déployée sur une île de l’archipel de Nouvelle-Sibérie, en Arctique.

La nouvelle base militaire russe Trèfle du Nord, aménagée sur l’île Kotelny de l’archipel arctique de Nouvelle-Sibérie, a pour la première fois ouvert ses portes aux journalistes de plusieurs pays.

#SputnikVidéo | Découvrez les premières images de la base militaire russe «Trèfle du Nord» qui se trouve en Yakoutie, au-delà du cercle arctique. Vu du haut, l’ensemble des bâtiments ressemble à un trèfle peint aux couleurs du drapeau russe https://t.co/QpKktSeaYi pic.twitter.com/90lkVxfLbN — Sputnik France (@sputnik_fr) 5 avril 2019

​Le seul moyen de se rendre à la base, qui a la forme d’un trèfle, est d’y aller en hélicoptère. Toutefois, les conditions météorologiques ne sont pas toujours favorables pour un tel voyage. En Arctique, le temps change toutes les 30 minutes.

La base doit contrôler l’espace aérien et la route maritime du nord (passage du Nord-Est) au moyen de radars et éliminer les dommages environnementaux.

© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation «Trèfle arctique»: une base militaire russe unique en son genre 12

La base comprend un bloc résidentiel et administratif, un centre médical, ainsi qu’une station de transformation de déchets. Les militaires disposent aussi d’un centre sportif et d’un sauna. Sa structure permet aux soldats de se déplacer librement entre les blocs sans sortir dehors. La base dispose de réserves de vivres, possède un système de fonte de neige et peut fonctionner de façon autonome pendant environ un an.

Les représentants de la base ont expliqué aux journalistes ce qu’il fallait faire pour éviter un ours polaire et comment se protéger contre le froid: à —30°C, on a l’impression qu’il fait déjà —40°C en raison du vent arctique, note la chaîne de télévision russe Zvezda.

Selon le ministère russe de la Défense, la construction de la base capable d’héberger près de 250 personnes a commencé en 2014. C'est la première cité militaire autonome de ce type érigée en Arctique.

Malgré des températures extrêmement basses, les soldats peuvent rester dehors jusqu’à six heures de suite grâce à leurs chaussures et vêtements spéciaux. Les matériels résistent aussi au froid polaire. Les systèmes de missiles de défense côtière Bastion et des systèmes de défense aérienne Pantsir-S protègent les frontières russes dans cette région.