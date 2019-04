Moscou tient à l’œil les exercices de l’Otan en mer Noire, selon la Défense russe

La flotte russe de la mer Noire a organisé la surveillance de plusieurs zones maritimes pour être en mesure de répondre aux éventuelles situations d'urgences liées aux exercices navals Sea Shield 2019 de l'Otan en mer Noire, a annoncé lundi le ministère russe de la Défense.

«Afin de réagir rapidement aux éventuelles situations d'urgence, la flotte de la mer Noire a mis en œuvre un ensemble de mesures visant à surveiller les opérations des navires de l'Otan», a indiqué le ministère dans un communiqué.

© AP Photo / Vadim Ghirda Coopération renforcée Otan-Géorgie: exercices conjoints en mer Noire

«Des navires de reconnaissance, des groupes de frappe navale, des systèmes de missiles côtiers Bastion et Bal et des avions de l'aviation navale ont été mis en service dans les zones désignées de la mer Noire», a-t-il ajouté.

L'Alliance a lancé le 5 avril ses exercices multinationaux en mer Noire. Baptisés Sea Shield 2019, ces manœuvres se déroulent jusqu'au 13 avril et impliquent l'aviation et les navires américains, bulgares, grecs, canadiens, néerlandais, romains, et turcs, tous en coordination avec des représentants des forces armées géorgiennes et ukrainiennes.