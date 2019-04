Plus de 30 avions et hélicoptères de la Flotte de la mer Noire s’envolent en exercices

Plus de 30 avions et hélicoptères de l'aviation navale de la Flotte russe de la mer Noire ont été déployés pour des exercices, a déclaré la Flotte dans un communiqué. Il s’agit de manœuvres de routine pour neutraliser un ennemi conventionnel.

Des avions de reconnaissance Su-24MR, des bombardiers de première ligne Su-24M, des chasseurs Su-30SM, des avions amphibies Be-12, des avions de transport An-26 et des hélicoptères Mi-8 et Ka-27 — plus de 30 avions et hélicoptères au total — ont été déployés en mer Noire pour des exercices de routine, a indiqué dans un communiqué l'aviation navale de la Flotte russe de la mer Noire.

«Des unités de l'aviation maritime de la Flotte de la mer Noire ont été déployées pour des exercices de routine en vue d'évaluer les progrès réalisés durant l'entraînement d'hiver», a précisé la Flotte.

Les équipages de tous les aéronefs se sont entraînés à se mettre à l'abri face aux tirs d'un ennemi conventionnel et à se relocaliser sur des aérodromes supplémentaires. En outre, les pilotes ont effectué un entraînement au combat aérien à courte et longue distance assorti de loopings.

La Flotte russe de la mer Noire avait auparavant organisé la surveillance de plusieurs zones maritimes pour être en mesure de répondre aux éventuelles situations d'urgences liées aux exercices navals Sea Shield 2019 de l'Otan en mer Noire.

Ces manœuvres de l'Otan se déroulent jusqu'au 13 avril et impliquent l'aviation et les navires américains, bulgares, grecs, canadiens, néerlandais, romains, et turcs, tous en coordination avec des représentants des forces armées géorgiennes et ukrainiennes.